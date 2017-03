ನನ್ನ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಗೆ ಮೀಸಲು: ಸಿಧು

ಗುರುವಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪಂಜಾಬ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನವಜೋತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಂಧು ಶುಕ್ರವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.

Story first published: Friday, March 17, 2017, 23:45 [IST]

English summary

A day after being sworn in as minister, Navjot Singh Sidhu on Friday said if the Punjab Chief Minister Amarinder Singh had asked him to serve as an MLA, he would have done so.