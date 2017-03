ಪುಲ್ವಾಮಾ ಎನ್ ಕೌಂಟರ್: ಒಬ್ಬ ಉಗ್ರ ಬಲಿ, ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ಜಾರಿ

ಪುಲ್ವಾಮಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಡ್ಗಂಪೊರಾ ಎಂಬ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿನ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಉಗ್ರರು. ಮೂವರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ವರು ಉಗ್ರರು ಅಡಗಿರಬಹುದಾದ ಶಂಕೆ.

Story first published: Thursday, March 9, 2017, 9:35 [IST]

Security forces are fighting a group of terrorists hiding in a house in Padgampora in Jammu and Kashmir's Pulwama district, officials said today.