ಗುಜರಾತ್ ಚುನಾವಣೆ: ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದರೂ ಗೆಲುವು ಸುಲಭದ ತುತ್ತಲ್ಲ

Balaraj Tantry

60ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಕೆಲವು ಶಾಸಕರು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಪಕ್ಷದ ಈಗಿನ ಬಲ 51ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೊರೆದಿರುವ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಟಾ (None of the above) ಆಯ್ಕೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಅಸ್ತು ಎಂದಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಚಿಂತೆ ಪಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಇಲ್ಲೇ..

English summary

Gujarat Rajyasabha Poll: With exit of Senior Congress leader Shankersinh Vaghela, 6 MLAs joined BJP, Cross Voting and introducing NOTA in the election, winning one seat is not so easy for Congress and DK Shivakumar. Sonia Gandhi Political Secretary Ahmed Patel is the Congress candidate.