ಕುಡಿದಿದ್ದ ಗುಜರಾತ್ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಗನಿಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾರತಿ

ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ನಿತಿನ್ ಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್, ಇದು ತಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಕುತ್ತು ತರುವ ಸಂಚು. ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಮಸಿ ಬಳೆಯಲು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೂ ಅವರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

The son of Gujarat deputy Chief Minister Nitin Patel was stopped from boarding a Qatar Airways flight on Monday as he had allegedly arrived in a drunken state. It was reported that the deputy CM's son Jaiman Patel argued with the airport staff as well.