GST: ಸೇವಾ ವಲಯದ ತೆರಿಗೆ ಫೈನಲ್; ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಜಿಎಸ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಶೇಕಡಾ 18 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

Goods and service tax (GST) Council on Friday finalised tax rates for services, which exempts education and healthcare but decided to put 18% tax on telecom sector.