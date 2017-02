ಇಸ್ರೋದಿಂದ ಸ್ಚದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಇಂಜಿನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಶಸ್ವಿ

ಜಿಎಸ್​ಎಲ್​ವಿ ಮಾರ್ಕ್ 3 ರಾಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಇಂಜಿನ್​ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

The ISRO on Saturday said it has successfully tested its indigenously developed Cryogenic Upper Stage for GSLV MkIII. It said the cryogenic stage, designated as C25, was tested for a flight duration of 640 seconds at ISRO Propulsion Complex at Mahendragiri in Tirunelveli district of Tamil Nadu, yesterday.