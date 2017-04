'ರಜಾ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ದ ನನ್ನ ಮಗ ಇನ್ಯಾವತ್ತೂ ಮನೆಗೆ ಬರಲ್ಲ'

ಛತ್ತೀಸ್ ಗಢದಲ್ಲಿ ಮಾವೋವಾದಿಗಳ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಸಿಆರ್ ಪಿಎಫ್ ಯೋಧರ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಅಂಥ ಕುಟುಂಬಗಳ ಭಾವನೆ ತಿಳಿಸುವ ಲೇಖನ ಇದು

Saluting the bravehearts !! Prasar Bharati salutes the supreme sacrifice of 25 @crpfindia bravehearts of #SukmaAttack . pic.twitter.com/4q27PaKA5f

Story first published: Tuesday, April 25, 2017, 17:12 [IST]

English summary

"Death of my husband should be avenged", said a tear eyed wife of CRPF jawan Banmali who lost his life in yesterday's attack in Chhattisgarh's Sukma district.