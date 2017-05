ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಬಿಐ ದುರ್ಬಳಕೆ: ಚಿದಂಬರಂ ಗುಡುಗು

ತಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರನನ್ನು ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಚಿದಂಬರಂ, ತಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೂಡಿರುವ ತಂತ್ರ ಇದು ಎಂದ ಮಾಜಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ.

Story first published: Tuesday, May 16, 2017, 11:21 [IST]

English summary

Issuing a statement, Chidambaram said the government is using the CBI to target his son and his friends. The Central Bureau of Investigation (CBI) has raided the residences of former Union Minister P Chidambaram and his son Karti Chidambaram.