ಮೈಸೂರು ಸೇರಿ 5 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಟ್ ಪ್ರಯೋಗ

10 ರೂಪಾಯಿಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಚಲಾವಣೆಗೆ ಬಿಡುವ ಮುನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೈಸೂರು ಸೇರಿದಂತೆ 5 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

English summary

The government is set to conduct a field trial of plastic notes that it proposes to introduce. Initially a field trial had been undertaken at Kochi, Mysuru, Jaipur, Shimla and Bhubaneswar. The trial would now be conducted in five more locations. It was decided that plastic notes would be introduced in the country soon.