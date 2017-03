15 ದಿನದೊಳಗೆ ಆದಾಯ ವಿವರ ನೀಡಿ: ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್

15 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ತಮ್ಮ ಚರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರಾಸ್ಥಿಯ ವಿವರವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೀಡಲೇಬೆಂಕೆಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Monday, March 20, 2017, 18:48 [IST]

English summary

Every Government officials should submit their movable and immovable property details, and also income tax details within 15 days, newly appointed UP CM Yogi Adithanath told.