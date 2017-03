'ಯೋಗಿ' ನಾಡಲ್ಲಿ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದ ಸಂಭ್ರಮ

ಗೋರಖ್ ಪುರ ಮೂಲದ ಸಂಸದ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅಚ್ಚರಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಗೇರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರ ಸ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ತವರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ.

English summary

People in Gorakhpur and Uttarakhand’s Panchur celebrate and rejoice as Yogi Adityanath take oath as Uttar Pradesh Chief Minister today.