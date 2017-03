ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಂಪರ್ ಗಿಫ್ಟ್

ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರ ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 2 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 4ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

English summary

The Union Cabinet a 2% hike in dearness allowance (DA) and dearness relief to 4% from January 1, 2017 on Wednesday's meeting. Which benefiting to 48.85 central government employees and 55.51 lakh pensioners.