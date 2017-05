ಸ್ವಘೋಷಿತ ದೇವಮಾನವ ಚಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಯ ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದ ವಿವಾದಗಳು

ಚಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ತಂತ್ರ ವಿದ್ಯೆ ಪರಿಣತರಾಗಿ, ವಿವಾದಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಸ್ವಯಂಘೋಷಿತ ದೇವಮಾನವರಾಗಿ, ಹಲವು ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ಖ್ಯಾತನಾಮರ ಗುರುವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು.ಅವರ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಕೆದಕಿದರೆ ಅದು ಅವರ ಆಶ್ರಮದಿಂದ LTTE ತನಕ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

English summary

Godman Chandraswamy has passed away. His name had cropped up the Rajiv Gandhi assassination case too. Alleged that Chandraswami through his wide international links and involvement in major arms and financial deals arranged the funds which the LTTE needed badly. In this way Swami had so many controversies.