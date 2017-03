ಸನ್ನಿಗೆ ಮತ್ತೆ 'ಕಾಂಡೋಮ್' ಕಾಟ, ಸಿಡಿದೆದ್ದ ರಣರಾಗಿಣಿಯರು

ಮಾಜಿ 'ನೀಲಿ ತಾರೆ' ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಡೋಮ್ ಜಾಹೀರಾತು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಗೋವಾದ ಮಹಿಳೆ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದು ಜಾಹೀರಾತು ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Thursday, March 2, 2017, 16:21 [IST]

English summary

Goa Women organisation Ranaragini a wing of the Hindu Janajagruti Samiti has demanded ban on newest condom ads of Manforce featuring Sunny Leone in a decent attire.