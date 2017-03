LIVE: ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಮಾ: ರಾಜ್ಯಪಾಲೆಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು

ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರ ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಯಾರು ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ತೆರೆ ಬಿತ್ತು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಹೊರ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ

Panjim: Congress Legislative Party to meet at Congress House. All Congress MLAs along with Digvijaya Singh will meet Guv post CLP meet #Goa pic.twitter.com/csWQDIXIeP

English summary

Goa has been witnessing heavy political activity since Saturday. With the results throwing a hung assembly and the BJP managing to consolidated the required number to form the government, Manohar Parrikar is all set to return as the Chief Minister of Goa.