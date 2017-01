ಗೋವಾ: ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಲಂಚದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ; ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್

“ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸಿನಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ಮತ ಮಾತ್ರ ಎಎಪಿಗೆ ಹಾಕಿ,” ಎಂಬ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಭಾಷಣದ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

English summary

The Election Commission directed the Chief Electoral Officer of Goa to file a FIR against Delhi Chief Minister Aravind Kejriwal for his remark, “accept bribe from BJP and Congress candidates, but vote for AAP,” made in his speech on January 8.