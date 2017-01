ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬಂದ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು? ಪರಿಕ್ಕರ್ ನಡೆ ನಿಗೂಢ

ಗೋವಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಮನೋಹರ್ ಪರಿಕ್ಕರ್ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಾರಾ? ಹೀಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಕ್ಕರ್ ಮಾತ್ರ ಮೌನವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Manohar Parrikar continues to keep everyone guessing about what role he would play if the BJP goes on to win the Goa Assembly Elections 2017.