ಗೋವಾ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪರ್ಸೇಕರ್ ಗೆ ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗ

ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ದಂಡನಾಯಕರೇ ಚುನಾವಣೆ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಪರ್ಸೇಕರ್ ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಡ್ರೆಂನಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Saturday, March 11, 2017, 11:46 [IST]

English summary

Goa Election Result 2017 Live. Here are the updates for Goa Assembly Election Results 2017. Chief Minister lakshmikanth Parsekar lost against Dayanand Raghunath Sopte in Mandrem