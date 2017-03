ಸುಪ್ರೀಂನಲ್ಲಿ ಮನೋಹರ್ 'ರಕ್ಷಣೆ'ಗೆ ನಿಂತ ಆಂಶಗಳು ಯಾವುವು?

ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸುಪ್ರೀಂಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾ. ಖೇಹರ್ ಪೀಠ, ಮಾರ್ಚ್ 16ರಂದು ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

The Supreme Court has ordered a floor test to be held in Goa on March 16 at 11 am. The Supreme Court also refused to stay the oath taking ceremony of Manohar Parrikar as the Chief Minister of Goa. He is scheduled to take oath at 5 pm.