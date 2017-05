ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ ಹುಷಾರ್!

ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಬಿಯರ್ ಕುಡಿದರೆ ನೇರ ಜೈಲಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವವರಿಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Consuming alcohol in public places in Goa can now land you in jail. Police in the tourist state have asked its personnel to arrest people who are found drinking in public places.