ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಮೆ ಕಂತುಗಳು ದುಬಾರಿ

ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಮೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2017ರಿಂದ ತುಟ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ಕಾರು, ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ. ಏಜೆಂಟ್‍ಗಳಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಐಆರ್‍ಡಿಎಐ ಸಮ್ಮತಿ ನೀಡಿದೆ.

English summary

Car, motorcycle and health insurance will cost more from April 1 with regulator Irdai giving go-ahead to insurers for revision in commission for agents.