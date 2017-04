ಸುಕ್ಮಾ ಹುತಾತ್ಮರ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡ ಗೌತಮ್

ಹಿರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್, ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರು ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಛತ್ತೀಸ್ ಗಢದ ಸುಕ್ಮಾ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಯೋಧರ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

Compliments to @GautamGambhir for setting an example, pledging to bear educational expenses for kids of #SukmaMartyrs . Inspirational!

English summary

Gautam Gambhir the skipper of the Kolkata Knight Riders pledged to bear all the expenses of the children of the 25 CRPF personnel who were killed in a naxal attack at Chhattisgarh on Monday.