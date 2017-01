ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವರ ಸಂಬಂಧಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ

ಬಿಹಾರದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳವು ರಾಜ್ಶದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ.

English summary

The anti-corruption vigilance wing today carried raids at several petrol pumps and cooking gas agencies, including the one owned by the brother of Union minister Dharmendra Pradhan.