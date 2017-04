ವಿಮಾನ ಹತ್ತಲು ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಗಿದ್ದ ನಿಷೇಧ ರದ್ದು

ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ಹತ್ತದಂತೆ ಶಿವಸೇನಾ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯ ರವೀಂದ್ರ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಗಿದ್ದ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

Story first published: Friday, April 7, 2017, 15:28 [IST]

English summary

Air India has lifted the flying ban on Shiv Sena MP, Ravindra Gaikwad. The ban was lifted after the civil aviation ministry wrote to Air India asking the officials to lift the ban.