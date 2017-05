3 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ಮೋದಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಸಾರಿದ್ದು ಹೀಗೆ

2014ರ ಮೇ 16ರಂದು ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮರುದಿನ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ನೀಡಿದ ತಲೆಬರಹಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದವು. ಅವುಗಳ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿವೆ.

On the third anniversary of the day election results which brought the BJP to power were declared, here is a look at how major newspapers covered the event. With the counting of votes for the 2014 general assembly elections done on May 16, the next day saw the newspapers play their part to convey to their readers, the impact of what had just taken place.