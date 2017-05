ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಮೇಲಿನ ತನಿಖೆಗೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ

ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಲಂಚ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ, ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

Story first published: Monday, May 8, 2017, 13:09 [IST]

English summary

The Bharatiya Janata Party has sought a Lokayukta probe into allegations of bribery against Arvind Kejriwal. The BJP filed a complaint against the Delhi Chief Minister and his cabinet colleagues after sacked Aam Aadmi Party minister Kapil Mishra levelled allegations of corruption against Kejriwal.