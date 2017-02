251ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದವನಿಗೀಗ ಜೈಲೂಟ

‘ಫ್ರೀಡಂ 251’ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 251 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ರಿಂಗಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಕಂಪೆನಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದಾನೆ.

Story first published: Saturday, February 25, 2017, 12:40 [IST]

English summary

Mohit Goel Director of Ringing Bells was arrested on charges of fraud in Ghaziabad on Thursday. Ringing Bells was the company that had promised to offer smartphones at a remarkably low price of Rs 251 in February 2016.