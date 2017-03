ಕೇರಳ: ಆರ್ ಎಸ್ಎಸ್ ಕಛೇರಿ ಬಳಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ; ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಗಾಯ

ಕೋಝಕ್ಕೋಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ (ಆರ್ ಎಸ್ಎಸ್) ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ ಸ್ಫೋಟ.

Friday, March 3, 2017, 0:11 [IST]

English summary

Four Bharatiya Janata party (BJP) Workers injured when a bomb blast occured near RSS office in Kallachi of Nadapuram, Kozhikode district, Kerala on March 3rd 9 p.m.