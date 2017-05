22 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಶಾಸಕನ ಹತ್ಯೆ, RJD ಮಾಜಿ ಸಂಸದನಿಗೆ ಜೈಲು

1995ರಲ್ಲಿ ಜನತಾದಳದ ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಹತ್ಯೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆರ್'ಜೆಡಿ ಪಕ್ಷದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ, ಬಿಹಾರದ ಸರಣ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಪ್ರಭುನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ಈ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Former Rashtriya Janata Dal (RJD) MP Prabhunath Singh and two others were convicted on Thursday in an 22 year old MLA murder case by a local court of Hazaribagh in Jharkhand.