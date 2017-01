ಸಂಸತ್ ಕಲಾಪದ ವೇಳೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಇ. ಅಹ್ಮದ್ ನಿಧನ

ಮಂಗಳವಾರ, ಬಜೆಟ್ ಪೂರ್ವ ಉಭಯ ಸದನಗಳ ಕಲಾಪದ ವೇಳೆ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದಿದ್ದ ಇ. ಅಹ್ಮದ್. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು.

Story first published: Wednesday, February 1, 2017, 8:22 [IST]

Former Union Minister E Ahamed, who collapsed Tuesday morning in parliament, has died. He was 78. Mr Ahamed was admitted at Delhi's Ram Manohar Lohia (RML) hospital after he suffered a cardiac arrest.