ಟೈಮ್ಸ್ ಸಮೂಹದಿಂದ ಅರ್ನಬ್ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್

ಮೇ 6 ಮತ್ತು 8ರಂದು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ ಆಡಿಯೋ ಟೈಮ್ಸ್ ನೌ ವಾಹಿನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಕಾಪಿರೈಟ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ಅರ್ನಬ್ ಮತ್ತು ವರದಿಗಾರ್ತಿ ಪ್ರೇಮ ಶ್ರೀದೇವಿ ಆಡಿಯೋ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಂಪೆನಿ ದೂರಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

A criminal case has been filed against journalist and founder of Republic TV, Arnab Goswami. His former employers Bennett, Coleman & Co Ltd filed a complaint accusing Goswami and reporter of Republic TV Prema Sridevi of copyright infringement.