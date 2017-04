ಯಾಸಿನ್ ಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸಿಲ್ವರ್ ವುಡ್!

ಇಂಡಿಯಲ್ ಮುಜಾಹಿದ್ದಿನ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಯಾಸಿನ್ ಭಟ್ಕಳ್ ತಾನು ಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದುದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸಿಲ್ವರ್ ವುಡ್ ಅನ್ನು ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾನೆ.

English summary

For Yasin Bhatkal, preparing bombs was a passion and he often told his aides that it is an art. He had come up with innovative methods to prepare the bombs and had even sourced silver wood from Karnataka to prepare the explosives.