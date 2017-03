ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಹಾಡದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಗಳಿಗೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯತೆಯ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣಗಳಾಗಲೀ ಕ್ರಮ ಖಾತ್ರಿ ಎಂಬಂತಹ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

English summary

Seven Muslim Councillors in the civic body in Uttar Pradesh's Meerut face expulsion for refusing to sing national song "Vande Mataram".On Tuesday, a group of Muslim councillors left the meeting hall of the Municipal Corporation House while Vande Mataram was being sung.