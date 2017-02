ಮಾವೋವಾದಿಗಳ ಅಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕೆ ಐವರು ಪೊಲೀಸರ ಬಲಿ

ಕೋರಾಪತ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರಲ್ಲಿ 12 ಮಂದಿಯನ್ನು ಕಟಕ್ ಗೆ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಬಸ್ಸೊಂದನ್ನು ಹತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಪೊಲೀಸರು ಕಟಕ್ ನತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Four policemen died in a Maoist attack in Koraput, near the Odisha-Andhra Pradesh border. The policemen were part of a convoy which was going from Koraput to Cuttack for training.