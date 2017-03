ಯೋಗಿಯ ಆತ್ಮಕಥೆ: ಉ.ಪ್ರ. ನೂತನ ಸಿಎಂ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ 5 ವಿಚಾರ

ಐದು ಬಾರಿ ಸಂಸತ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್, ಬಿಜೆಪಿಯ ಆಶೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಡೇರಿಸಲು ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕಿರುವ ಪ್ರಬಲವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Saturday, March 18, 2017, 19:11 [IST]

English summary

Uttar Pradesh New Chief minister Yogi Adityanath's earlier name was Ajay singh Bisht. He has procured B.Sc. degree from HNB University of Uttarakhand. Now he will be a new and powerful tool to implement BJP hindutwa agenda in UP, says political analysts.