ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ಆಗುವ 5 ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಬಾರಿಯ ಪಂಚ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಗಳಾದ ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Story first published: Saturday, March 11, 2017, 8:09 [IST]

English summary

Results of exit polls for Assembly elections in five states indicate that the election results, especially of the biggest state Uttar Pardesh, can result in a drastically changed political landscape of the country.