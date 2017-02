ಕೇರಳ: ಪದ್ಮನಾಭಸ್ವಾಮಿ ದೇಗುಲದ ಬಳಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ

ಕೇರಳದ ಪದ್ಮನಾಭಸ್ವಾಮಿ ದೇಗುಲದ ಬಳಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ದೇಗುಲದ ಗೋದಾಮು ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗಿದೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು.

A fire on Sunday broke out in a godown belonging to a post office near the famous Sree Padmanabhaswamy Temple in Kerala.