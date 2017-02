ಚಿತ್ರ ಸಂಪುಟ: ಸುದ್ದಿಯಾದರೂ ಸದ್ದು ಮಾಡದ ಸುದ್ದಿಗಳು

ದಿನ ನಿತ್ಯದ ಸುದ್ದಿಗಳ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಬೊಗಸೆಯೊಡ್ಡುವ ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಸಿಗುವುದು ಗಟ್ಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳಷ್ಟೇ. ಓದುಗರ ಕೈಗೆ ಸಿಗದೇ ದೂರ ಹೋಗಿರುವ ಅಂಥ ಕೆಲವಾರು ಉತ್ತಮ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ ತಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.

Story first published: Saturday, February 18, 2017, 13:55 [IST]

English summary

There were few news which gone with getting noticed on Friday. But, here we have mentioned some among them in order to give a brief information about those to our readers.