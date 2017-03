ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವತಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಫತ್ವಾ

ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಗಾಯಕಿಯೊಬ್ಬಳ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು 42 ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಗರುಗಳಿಂದ ಫತ್ವಾ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, March 15, 2017, 11:30 [IST]

English summary

A Fatwa has issued against a Muslim girl in Assam to restrict her from singing in public places. Citing Sharia laws, 46 Muslim clerics have issued this fatwa.