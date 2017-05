ರೇಪ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಹೂತಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅಪ್ಪ, ಅಜ್ಜಿ ಬಂಧನ!

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ತಂದೆಯಿಂದಲೇ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಘಟನೆ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಕೊಂದ ಅಜ್ಜಿ, ಇಬ್ಬರಿಂದ ಬಾಲಕಿಯ ಶವ ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ದಫನ್.

Story first published: Monday, May 22, 2017, 13:33 [IST]

English summary

In a horrific incident in Maharashtra's Nasik district , the father of a five year old girl raped her in home. After seeing this, the girl's grand mother kills that girl fearing that she would tell the incident to her mother. After killing the girl, both jointly buried the body at the backyard of their house.