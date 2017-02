ಹೊಸ ನೋಟಿನ 11 ಭದ್ರತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಪಿ ಹೊಡೆದ ಖದೀಮರು

ನೆರೆಯ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಖೋಟಾ ನೋಟುಗಳು ಭಾರತ-ಬಾಂಗ್ಲಾ ಗಡಿ ಭಾಗದಿಂದ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿವೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

The fake currency racketeers have managed to replicate 11 out of the 17 security features on the new Rs 2,000 notes, including Chandrayan picture, Governor's signature, note denomination in Devanagari script ect.