ವಿಮಾನ ಹೈಜಾಕ್ ಬೆದರಿಕೆ ಸುಳ್ಳು. ಮತ್ತೇನು?

ಭಾನುವಾರ ವಿಮಾನ ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಇ-ಮೇಲ್ ಬಂದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈ, ಹಾಗೂ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಹೈಜಾಕ್ ಕರೆ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

A Republic Day protocol was triggered off at three major airports following a hijack threat on Sunday. However investigations that have been conducted suggest that the hijack call was a hoax.