ವಾಟ್ಸಪ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಸರ್ಕಾರ

ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಾದ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸಪ್, ಸ್ಕೈಪ್, ವೀಚಾಟ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಟಾಕ್ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಧಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

English summary

The Centre informed the Supreme Court on Wednesday that it would soon formulate a regulatory regime, similar to one existing for all telecom operators, for Over-The-Top (OTT) services like WhatsApp, Facebook, Skype, WeChat and Google Talk.