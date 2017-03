ಮಲ್ಯಗೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ನಡುಕ, ಗಡಿಪಾರು ಮನವಿಗೆ ಯುಕೆ ಅಂಕಿತ!

ಮದ್ಯದ ದೊರೆ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯಗೆ ಇನ್ನು ಉಳಿಗಾಲವಿಲ್ಲ.ಮಲ್ಯ ಅವರನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಭಾರತ ಮಾಡಿದ್ದ ಮನವಿಯನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಪುರಷ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲು ಯುಕೆನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

The UK has conveyed to India that its request for extradition of industrialist Vijay Mallya, who has been declared a proclaimed offender, has been certified by the secretary of state.