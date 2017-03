ಭೋಪಾಲ್ -ಉಜ್ಜಿಯಿನಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲು ಚಲಿಸುವಾಗ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

English summary

ere has been an explosion on the Bhopal-Ujjain passenger train at Madhya Pradesh. At least 6 persons have been injured in the incident. The incident offured in the 59320 Bhopal-Ujjain passenger train in Madhya Pradesh's Shajapur area on Tuesday.The cause of the explosion is yet to be ascertained.