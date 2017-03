ಚುನಾವಣಾ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಎಷ್ಟು ನಿಜ? ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು?

ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ 2017ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಏಳನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಘೋಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಎಷ್ಟು ನಿಜವಾಗಿದೆ?

Story first published: Thursday, March 9, 2017, 15:32 [IST]

English summary

The much- awaited exit polls for Uttar Pradesh and four other states will be out on Thursday after 5.30 pm. The exit polls had been postponed until March 9 following the death of Samajwadi Party candidate from Alapur seat in UP. The polling for that constituency is underway.