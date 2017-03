ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 'ಅತಂತ್ರ' ವಾದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು!

ವಿವಿಧ ವಾಹಿನಿ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಳೆಯಾಗದ ಫಲಿತಾಂಶ.

English summary

Five state assembly election exit poll result: Channels and agencies prediction not matching with other channels results.