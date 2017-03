ಸಮೀಕ್ಷೆ LIVE : ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹೋಳಿಯ ರಂಗು

ಒಟ್ಟು 403 ಸ್ಥಾನಗಳಿರುವ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತ ಗಳಿಸಲು 202 ಸ್ಥಾನಗಳು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲಿವೆ ಎಂಬುದು ಮಾರ್ಚ್ 11ರಂದು ಮತಎಣಿಕೆಯ ನಂತರವಷ್ಟೇ ತಿಳಿದುಬರಲಿದೆ.

Story first published: Thursday, March 9, 2017, 18:01 [IST]

UP Election Result 2017 Live. Here are the updates for Uttar Pradesh Assembly Election Results 2017. According to News 18 MRC and Times Now VMR exit poll surveys BJP will get chance for form government