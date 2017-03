ಪಿಣರಾಯಿ ತಲೆಗೆ 1 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದ RSS ನಾಯಕನ ಬಂಧನ

ಕೇರಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ತಲೆಗೆ 1 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಕುಂದನ್ ಚಂದ್ರಾವತ್ ರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Former Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) Ujjain Mahanagar Sah Prachar Pramukh, Kundan Chandrawat had been arrested on Tuesday. Who had announced rupees 1 crore bounty for Kerala chief minister Pinarayi Vijayan’s head.