ಕಣ್ಣುಬಿಡುವ ಮೊದಲೇ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಟಾಸ್ ಗೊಳಿಸಿದ ಎಟಿಎಸ್

ಖೊರಾಸನ್ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಎಟಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಹೇಳಿಕೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Lucknow shootout: Ex-IAF man Ghouse Mohammad Khan, mastermind of Khorasan module of ISIS, arrested in Uttar Pradesh by ATS officers.